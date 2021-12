Emilia Romagna: Tagliaferri (Fdi), ripristinare le “Frecce”. Non modificare orari treni a lunga percorrenza

(FERPRESS) – Bologna, 3 DIC – Ripristinare le “Frecce” soppresse sulla tratta ferroviaria di Piacenza.

A chiederlo, in un’interrogazione, è Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che ricorda come “nel nuovo orario di Trenitalia, in vigore dal 12 dicembre, si taglierà fuori la stazione di Piacenza. Il treno Freccia bianca 8814 Bologna-Milano, infatti, che fermava a Piacenza alle 14.40 per essere a destinazione alle 15.25, non risulta nel nuovo orario per Piacenza. Così come la Freccia argento 8811, che da Milano (12.35) ferma a Piacenza alle 13.18”.

Pubblicato da COM il: 3/12/2021 h 12:16 - Riproduzione riservata