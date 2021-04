Emilia Romagna: Tagliaferri (Fdi), interventi immediati per tutelare il personale del settore trasporti

(FERPRESS) – Bologna, 23 APR – “Prendere immediati provvedimenti di concerto con istituzioni, aziende e categorie di settore per un maggior supporto al personale e un potenziamento delle squadre di scorta e di protezione aziendale”.

Lo chiede Giancarlo Tagliaferri (Fratelli d’Italia) in un’interrogazione in cui dà notizia “dell’ennesima aggressione che si è registrata nella serata del 22 aprile sul treno 10884 di Trenord ai danni di un capotreno in partenza dalla stazione di Piacenza in direzione Milano”.

Pubblicato da COM il: 23/4/2021 h 15:15 - Riproduzione riservata