Emilia Romagna: Tagliaferri (Fdi), incrementare i treni sulla linea da Piacenza per Voghera

(FERPRESS) – Bologna, 9 DIC – Incrementare i treni sulla tratta Piacenza-Voghera. A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che ricorda come “neppure con il nuovo orario, in vigore da lunedì 14 dicembre, sono stati reintrodotti i due convogli di Trenord che, fino allo scorso febbraio, consentivano il ritorno da Piacenza rispettivamente alle 15.35 e poco dopo le 18: quindi permangono i disagi per quanti stanno tornando dal lavoro o dall’università e devono prendere il treno per Castel San Giovanni, Stradella o Voghera (che una volta arrivati alla stazione di Piacenza, si trovano a dover attendere per ore prima che passi il primo treno utile, a meno di non uscire e ripiegare su qualche bus di linea)”.

9/12/2020