Emilia Romagna: Tagliaferri (Fdi): i Comuni hanno speso le risorse per gli attraversamenti pedonali?

(FERPRESS) – Bologna, 4 GIU – Effettuare un censimento del numero di attraversamenti pedonali semaforizzati sprovvisti di segnalatori acustici in Emilia-Romagna e diffondere i dati emersi.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che ricorda come “la Direzione Generale per la sicurezza stradale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti pubblicava sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2018 il “Bando per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti” per un importo complessivo di 595.106 euro destinati a cofinanziare interventi da parte dei Comuni.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 4/6/2021 h 15:59 - Riproduzione riservata