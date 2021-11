Emilia Romagna: PD, sì ad AV tra Bologna e Rimini con fermate anche a Forlì e Cesena

(FERPRESS) – Bologna, 5 NOV – Con un’interrogazione, primo firmatario Massimo Bulbi, il Partito democratico chiede l’intervento dell’esecutivo regionale per favorire “la realizzazione di un tratto ferroviario ad Alta velocità-Alta capacità ferroviaria che colleghi le città di Bologna e Rimini, inserendo tale realizzazione fra i progetti finanziabili con il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr), che preveda la costruzione di una nuova stazione baricentrica, rispetto alle città principali, con fermate alternate dei treni tra le stazioni di Forlì e Cesena”.

