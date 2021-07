Emilia Romagna: Rossi (Pd), quanto vuole investire la Regione sull’aeroporto di Rimini?

(FERPRESS) – Bologna, 21 LUG – “La Giunta ha intenzione di stanziare fondi da destinare all’aeroporto di Rimini per il suo potenziamento in chiave di scalo emiliano-romagnolo per il traffico turistico della costa e come snodo di attrattività, connettività e accessibilità alla Riviera nonché di sviluppo complessivo della regione?”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 21/7/2021 h 11:45 - Riproduzione riservata