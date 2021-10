Emilia Romagna: Regione investe 5 mln per digitalizzazione, riqualificazione edifici pubblici, realizzazione piste ciclabili e strade

(FERPRESS) – Bologna, 15 OTT – Sono stati tutti approvati dalla Regione i progetti presentati dalle 10 Unioni di Comuni più avanzate nell’ambito del quarto bando previsto dalla Legge regionale 5/2018 – ‘Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali’ – per realizzare interventi di valenza strategica a favore delle loro comunità e dei loro territori.

Gli interventi approvati attengono al settore digital per un investimento di 2,7 milioni di euro, mentre i rimanenti 2,3 milioni riguardano investimenti per edifici pubblici, piste ciclabili e opere stradali, per un totale di 5 milioni di euro, che hanno innescato investimenti per 8 milioni di euro per la compartecipazione delle Unioni di Comuni per 3 milioni complessivi. I progetti si svilupperanno in due annualità, da qui al 2023.

