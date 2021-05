Emilia Romagna: procede iter per variante di Argenta. Costerà 106 mln e collegherà Ferrara a Ravenna

(FERPRESS) – Bologna, 27 MAG – Procede l’iter per la realizzazione della variante di Argenta, nel ferrarese: l’appalto dei lavori è previsto nel 2022, e per l’opera è previsto un costo complessivo di 106,76 milioni di euro. Si tratta, secondo la Regione, di un’infrastruttura strategica per il territorio perché, oltre a collegare Ravenna e Ferrara con indubbi vantaggi per il turismo e l’attrattività delle due città d’arte, porterà anche un sostanziale alleggerimento nel traffico di attraversamento della regione.

