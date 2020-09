Emilia Romagna: presentato piano di acquisto di 1.600 autobus green del valore di oltre 600 mln

(FERPRESS) – Bologna, 23 SETT – l’Emilia Romagna presenta un piano di acquisto di 1.600 autobus green del valore di oltre 600 milioni. Ad annunciarlo stamattina in conferenza stampa video, Andrea Corsini, assessore regionale ai Trasporti e Paolo Ferrecchi, direttore generale dell’assessorato.

