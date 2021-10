Emilia Romagna: presentato in commissione il piano per la Zona Logistica Semplificata

(FERPRESS) – Bologna, 21 OTT – La Giunta ha presentato oggi alle commissioni Territorio, Ambiente e Mobilità, presieduta da Stefano Caliandro, e Politiche Economiche, presieduta da Manuela Rontini, la proposta di istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS) per la nostra regione, individuata intorno all’hub portuale di Ravenna, insieme al correlato Piano di Sviluppo Strategico. Concretamente, quindi, si tratta di creare, all’interno del perimetro delineato, un’azione di semplificazione amministrativa, incentivazioni di carattere fiscale, doganale e finanziario che vadano a promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e logistico territoriale per le imprese in essa insediate e per attrarre l’insediamento di nuove realtà e nuovi investimenti.

Pubblicato da COM il: 21/10/2021 h 10:00 - Riproduzione riservata