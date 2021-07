Emilia Romagna: Pompignoli (Lega), l’Assemblea quando tratterà il Piano regionale Trasporti 2025?

(FERPRESS) – Bologna, 19 LUG – “Quando verrà iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea Legislativa il Piano Regionale sui Trasporti 2025, così da procedere con la sua discussione e approvazione definitiva?”

Questa la domanda circostanziata con cui Massimiliano Pompignoli (Lega) chiede lumi alla Giunta sul calendario per la discussione del Piano Regionale Trasporti 2025, sottolineando come tale atto sia “il principale strumento di pianificazione con cui la Regione stabilisce indirizzi e direttive per le politiche regionali sulla mobilità e fissa i principali interventi e le azioni prioritarie da perseguire nei diversi ambiti di intervento”.

19/7/2021