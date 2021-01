Emilia Romagna: Piccinini (M5s) sulla stazione di Budrio, ripristinare quanto prima la struttura

(FERPRESS) – Bologna, 29 GEN – “Da tempo la stazione ferroviaria di Budrio presenta gravi criticità che determinano consistenti disagi per gli utenti”. Questo l’allarme lanciato da Silvia Piccinini (M5s) che, in una specifica interrogazione, ricorda le problematiche della struttura posta sulla linea Bologna-Portomaggiore.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it