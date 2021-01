Emilia Romagna: Piccinini (M5s), quale è il programma per elettrificare la tratta Ferrara-Codigoro?

(FERPRESS) – Bologna, 8 GEN – Chiarire tempi e risorse impegnate per l’elettrificazione della tratta ferroviaria Ferrara-Codigoro. A chiedere alla Regione di fare il punto è un’interrogazione della consigliera Silvia Piccinini (Movimento 5 stelle), che ricorda come “il collegamento ferroviario fra Ferrara e Codigoro fa parte dell’insieme di linee della regione assegnate, per la gestione dell’infrastruttura, a Fer, società a totale capitale regionale”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 8/1/2021 h 12:44 - Riproduzione riservata