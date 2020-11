Emilia Romagna: Piccinini (M5s), priorità a elettrificazione binari fra Suzzara e Guastalla

(FERPRESS) – Bologna, 9 NOV – “Priorità all’elettrificazione dei binari fra Suzzara e Guastalla, così da potenziare e accelerare i collegamenti fra l’area di Mantova e la Stazione Alta velocità (AV) Mediopadana di Reggio Emilia oltre che con lo scalo di Dinazzano”. Questo è l’impegno che Silvia Piccinini (M5s) chiede alla Giunta con una risoluzione in cui invita l’esecutivo regionale anche “a proseguire con decisione il processo di elettrificazione della linea Parma-Suzzara, così da giungere tempestivamente al suo completamento”.

