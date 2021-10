Emilia Romagna: Piccinini (M5s), basta passaggi a livello

(FERPRESS) – Bologna, 20 OTT – “La Regione è impegnata a progettare gli interventi per il superamento dei passaggi a livello anche impiegando risorse proprie, in quanto si registrano tamponamenti e conseguenti rallentamenti. Ad esempio, abbiamo a bilancio risorse per eliminare, entro il 2023, alcuni passaggi a livello come quello di Panni a Modena, quello di Novellara sulla Reggio-Guastalla, quello a Sorbolo (Parma). Per quanto riguarda i Finanziamenti 2021-2027, abbiamo chiesto 10milioni per superare passaggi a livello sulla tratta ferroviaria Modena-Sassuolo e 11milioni per tre passaggi a livello sulla Bologna-Portomaggiore. Segnaliamo poi il superamento del passaggio a livello sulla Ferrara-Codigoro e l’interramento della tratta urbana Bologna-Portomaggiore, eliminando in tal modo 5 passaggi a livello, nonché il passaggio a livello sulla Ferrara-Codigoro che interessa anche i treni che arrivano da Ravenna. Su tratte gestite da Rfi (Rete ferroviaria italiana) ci sono attualmente 243 passaggi a livello in Emilia-Romagna, in calo rispetto al passato, e sono previsti interventi su una parte rilevante di quelli esistenti”.

Pubblicato da COM il: 20/10/2021 h 14:10 - Riproduzione riservata