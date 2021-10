Emilia Romagna: Pelloni-Marchetti (Lega), più corse sulla tratta Bologna-Vignola

(FERPRESS) – Bologna, 11 OTT – Aumentare le corse dei treni sulla tratta ferroviaria Bologna-Vignola.

A chiederlo è una risoluzione della Lega a firma di Simone Pelloni e Daniele Marchetti, che ricordano come “dato l’affollamento di persone nelle ore di punta, sulla medesima tratta sono stati predisposti alcuni autobus aggiuntivi ma insufficienti a soddisfare le esigenze in particolare degli studenti che entrano ed escono dalle scuole superiori”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it