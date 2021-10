Emilia Romagna: Pelloni (Lega), perché la Regione ha concesso la proroga per la ciclabile Salsomaggiore-Fidenza

(FERPRESS) – Bologna, 7 OTT – La Giunta spieghi le ragioni per le quali ha concesso una proroga dei tempi di esecuzione della pista ciclabile Salsomaggiore Terme-Fidenza, nel parmense. Lo chiede in una interrogazione Simone Pelloni (Lega). In un articolato atto ispettivo, il consigliere vuole conoscere perché la Regione non abbia verificato l’operato del dirigente che non avrebbe svolto i controlli previsti dalla legge per ottenere il contributo regionale di 246mila euro da parte del Comune di Fidenza nel 2018.

Pubblicato da COM il: 7/10/2021 h 15:09 - Riproduzione riservata