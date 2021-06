Emilia Romagna: Pd, va regolamentato l’uso dei monopattini. Presentata risoluzione

(FERPRESS) – Bologna, 28 GIU – La Giunta solleciti il Governo a regolamentare l’uso dei veicoli per la micromobilità elettrica, cioè i monopattini. L’impegno chiesto alla Regione è in una risoluzione del Partito democratico, a prima firma della consigliera Francesca Marchetti. Nell’atto di indirizzo si chiede di adottare regolamenti chiari e omogenei sul territorio nazionale che disciplinino la circolazione dei veicoli per la micromobilità elettrica e di monitorare i dati sulla circolazione di questi dispositivi. Inoltre, i dem chiedono di porre l’attenzione, nell’ambito delle proprie competenze, alla promozione di iniziative per prevedere un sistema di verifiche e controlli, finalizzato ad assicurare condizioni di idonea, chiara e sicura circolazione su strada e l’attivazione di una campagna di sensibilizzazione.

