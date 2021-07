Emilia Romagna: partono i lavori lungo i primi 42 chilometri della Ciclovia del Reno per un costo di 1,6 mln

(FERPRESS) – Bologna, 13 LUG – Prenderanno il via nel 2022 i lavori di realizzazione dei 42 km di Ciclovia del Reno ER19 che si snodano lungo l’argine del fiume Reno collegando Trebbo di Reno a San Vincenzo di Galliera per un costo di 1,6 milioni di euro, finanziati con risorse dei Fondi FSC 2014-2020, di cui 400mila euro di finanziamenti regionali.

