Emilia Romagna: ok dagli stakeholders alla Zona logistica semplificata

(FERPRESS) – Bologna, 1 DIC – “Un grande progetto strategico che coinvolge 9 nodi intermodali, 12 aree produttive e 8 province finalizzato ad attrarre investimenti e dare un importante impulso al tessuto economico regionale”. Così il relatore di maggioranza, Gianni Bessi (Pd), nel presentare l’odierna tornata di udienze conoscitive svolta dalla Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità presieduta da Stefano Caliandro, sul piano strategico relativo all’istituzione della Zona logistica semplificata (Zls) dell’Emilia-Romagna.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it