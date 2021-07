Emilia Romagna: ok da Assemblea a pdl che assegna all’ Agenzia Interregionale per il fiume Po funzioni per la mobilità ciclistica

(FERPRESS) – Bologna, 23 LUG – L’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna ha approvato il progetto di legge che integra le funzioni di Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) con quelle relative alle infrastrutture per la mobilità ciclistica. Il pdl – che ha anche modificato la legge regionale 42/2001 che istituisce Aipo – è servito per ratificare l’intesa fra le Regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto. La legge è stata approvata con 40 voti favorevoli su 41 votanti (uno contrario, Giulia Gibertoni del gruppo Misto).

23/7/2021