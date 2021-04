Emilia Romagna: ok a risoluzione Lega, emendata da Pd ed Ev, su transizione ecologica dei veicoli a benzina

(FERPRESS) – Roma, 15 APR – E’ stata approvata la risoluzione presentata dalla Lega – ed emendata in modo sostanziale dal Pd – che prevede incentivi per chi converte a gas Metano o GPL gli autoveicoli alimentati a benzina o gasolio di classe “Euro 4” o “Euro 5” e per l’acquisto di auto elettriche. Il voto finale, all’unanimità, ha compreso un sub emendamento, l’emendamento e la risoluzione emendata.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 15/4/2021 h 10:22 - Riproduzione riservata