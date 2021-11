Emilia Romagna: nonostante il Covid, la regione si conferma sempre più “ferro friendly”

(FERPRESS) – Bologna, 10 NOV – Una regione sempre più “ferro friendly”, nonostante il Covid abbia depresso in maniera sostanziale i numerosi progetti che erano stati presentati per accedere ai contributi regionali, trend testimoniato anche dalla più generale diminuzione del trasporto ferroviario che su base nazionale si attesta su un -7% per l’anno passato.

Questo il sunto della clausola valutativa sulla Legge regionale 30/2019 per l’anno 2020 esposta oggi in commissione Territorio, Ambiente e Mobilità presieduta da Stefano Caliandro.

