Emilia Romagna: Mastacchi (Rete civica), per la stazione di Vado necessario realizzare parcheggio e ascensore

(FERPRESS) – Bologna, 24 NOV – La Regione mantenga gli “impegni assunti con i cittadini, ormai da più di 13 anni, realizzi il parcheggio e l’ascensore nella stazione di Vado (frazione di Monzuno) e dica se intende impiegare anche le risorse europee che avrà a disposizione, oltre a quelle regionali, per la realizzazione del parcheggio e dell’ascensore”. E’ l’interpellanza del capogruppo di Rete Civica, Marco Mastacchi, discussa in Assemblea a cui ha risposto l’assessore alla Mobilità trasporti e infrastrutture, Stefano Corsini. Quest’ultimo ha spiegato che – a causa di spostamenti di finanziamenti da parte di Autostrade – non si realizzeranno né l’ascensore né il parcheggio, entrambi collegati alla tangenziale che Autostrade avrebbe dovuto costruire.

Pubblicato da COM il: 24/11/2021 h 09:57 - Riproduzione riservata