Emilia Romagna: Mastacchi (Rete Civica), completare la pista ciclabile di Lido di Spina a Ferrara

(FERPRESS) – Bologna, 23 APR – Risolvere la situazione di stallo in cui si trovano la pista ciclabile e il sottopasso a Lido di Spina, in provincia di Ferrara.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere Marco Mastacchi (Rete Civica), che ricorda come “l’intenzione del Comune di Comacchio fosse di inaugurare una nuova pista ciclabile con relativo sottopasso in occasione della fiera internazionale del Birdwatching 2020, ma ad oggi i lavori non sono stati completati: non solo il lockdown, con la sospensione delle attività di cantiere, ma anche cavilli burocratici sarebbero all’origine dello stato attuale in cui versa il sentiero ciclo-pedonale, di fatto mai inaugurato e quindi mai reso accessibile ai suoi legittimi fruitori, cioè gli appassionati delle due ruote ecologiche o di passeggiate in mezzo alla natura.

Pubblicato da COM il: 23/4/2021 h 15:18 - Riproduzione riservata