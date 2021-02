Emilia Romagna: Lisei (Fdi), attivarsi urgentemente per risolvere il degrado della stazione di Budrio

(FERPRESS) – Bologna, 19 FEB – Intervenire urgentemente presso FER per fare chiarezza sulle responsabilità e sulle competenze relative alla criticità della stazione di Budrio”. Questa la richiesta del capogruppo di Fratelli d’Italia Marco Lisei, il quale con un’interrogazione alla Giunta, sollecita interventi urgenti nello scalo posto sulla linea Bologna-Portomaggiore attivato originariamente nel lontano 1887.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it