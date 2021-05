Emilia Romagna: interrogazione PD su potenziamento scalo merci Villa Selva (Forlì-Cesena)

(FERPRESS) – Bologna, 19 MAG – Rilanciare lo scalo merci Villa Selva, importante terminal ferroviario tra i comuni di Forlì e Forlimpopoli. Lo chiede un’interrogazione del Partito democratico (prima firma Massimo Bulbi e sottoscritta anche da Matteo Daffadà, Lia Montalti, Luca Sabattini e Marco Fabbri), che domanda alla Giunta regionale quali siano gli esiti delle attività di confronto portate avanti dall’assessorato con Rfi (Rete ferroviaria italiana) e gli impegni che ne sono scaturiti.

