Emilia Romagna: il nuovo Pop viaggia sulla linea Modena-Sassuolo: più puntualità e comfort

(FERPRESS) – Bologna, 13 APR – La percentuale dei treni che viaggiano in orario sulla linea Modena-Sassuolo supera il 97%. Un servizio sempre più puntuale e confortevole, risultato della rimodulazione dell’offerta basata su orari cadenzati e sul rinnovo dei treni.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it