Emilia Romagna: Gibertoni (Misto), stop a nuove autostrade. Potenziare il trasporto su ferro

(FERPRESS) – Bologna, 28 OTT – Stop a nuove autostrade come la Cispadana e potenziamento del trasporto su ferro.

A chiederlo, in un’interrogazione, è la consigliera Giulia Gibertoni (gruppo Misto), il cui atto ispettivo prende le mosse da un emendamento approvato lo scorso ottobre dalle commissioni parlamentari che si occupano della materia che, a detta della consigliera “aprirebbe la strada al progetto di finanza, come alternativa alla gara europea e all’affidamento diretto “in house” per l’assegnazione della gestione trentennale dell’autostrada A22: l’emendamento in sostanza evita la possibilità di indire una gara europea per l’affidamento della concessione della A22 utilizzando il partenariato pubblico privato con l’obiettivo di affidare una concessione per lavori pubblici o di pubblica utilità mediante una gara di project financing, consentendo così di superare lo stallo nelle trattative con i soci privati di Autobrennero che non aveva consentito la completa pubblicizzazione della stessa società”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 28/10/2021 h 14:01 - Riproduzione riservata