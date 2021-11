Emilia Romagna: Gibertoni (Misto), assicurazione obbligatoria per monopattini e bici a pedalata assistita

(FERPRESS) – Bologna, 15 NOV – La Giunta valuti la possibilità di arrivare all’assicurazione obbligatoria per monopattini e biciclette a pedalata assistita.

Giulia Gibertoni (Gruppo Misto) lo chiede alla Regione con un’interrogazione nella quale vuole anche sapere “quali siano, sul territorio regionale e nell’ultimo triennio, i dati dell’incidentalità di monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita”. La Giunta, inoltre, sollecita la consigliera, confermi “se esiste un problema riguardo ai risarcimenti che dovrebbero essere erogati dai proprietari di questi mezzi in caso di loro responsabilità nel sinistro” e dica se non ritenga opportuno “mettere in campo tutte le azioni possibili, nelle opportune sedi” per arrivare all’assicurazione obbligatoria.

