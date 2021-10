Emilia Romagna: Gibertoni (Misto), ancora troppi problemi nel trasporto pubblico a Modena

(FERPRESS) – Bologna, 27 OTT – Risolvere i disservizi nel servizio di trasporto pubblico di Modena gestito da Seta.

A chiedere l’intervento della Regione è, in un’interrogazione, Giulia Gibertoni (Gruppo Misto), che illustra un dettagliato e puntuale elenco di problemi: “Sono state segnalate da parte sindacale, in seguito a numerose comunicazioni degli operatori di esercizio del deposito di Modena di SETA, problematiche sulla linea 14/14A chiedendo un intervento urgente, in quanto già da tempo risulta impossibile il rispetto dei tempi di percorrenza previsti, considerando che non viene valutato il peggioramento della ‘velocità commerciale’ nelle ore di maggiore traffico, ormai un dato costante in settimana dal lunedì al venerdì e in particolare da alcune tabelle risulterebbero soste, ai capolinea di Via Portorico e Via delle Nazioni, anche di solo 1′ (un minuto), soste così sottodimensionate temporalmente che renderebbero impossibile recuperare i ritardi in linea che, appunto, accumulandosi via via, superano spesso anche i 20′ (venti minuti)”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 27/10/2021 h 14:12 - Riproduzione riservata