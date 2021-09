Emilia Romagna: FdI, chiarire il mancato rilascio di abbonamenti gratuiti per gli studenti

(FERPRESS) – Bologna, 3 SET – La Giunta chiarisca le difficoltà del rilascio degli abbonamenti gratuiti per bus e treno agli studenti.

In un’interrogazione, Fratelli d’Italia chiede alla Regione se gli abbonamenti gratuiti “emessi dalle società di trasporto pubblico corrispondano al numero di richieste evase dal sistema regionale per il rilascio del pin”. Inoltre, chiede se esista “un sistema di controllo del corretto funzionamento del rilascio degli abbonamenti, ogni quanto avvengano i controlli e, nel caso i problemi di rilascio siano confermati, se la Regione intenda collaborare con le società di trasporto al fine di trovare una soluzione”.

