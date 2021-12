Emilia Romagna: Daffadà (Pd), lavori sulla linea ferroviaria Pontremolese. Tutelare pendolari e studenti

(FERPRESS) – Bologna, 6 DIC – Con l’avvio dei lavori sulla linea ferroviaria Pontremolese, quella che collega Parma con La Spezia, il consigliere Matteo Daffadà (Pd) interroga la Giunta per sapere se è al corrente dell’entità delle interruzioni programmate.

In particolare, valutando i possibili disagi per pendolari e studenti, Daffadà chiede all’esecutivo se intenda farsi tramite, con Rete ferrovie italiane, della proposta avanzata dal comitato pendolari Pontremolese e dagli amministratori locali, ovvero: se nella fase in cui i lavori interesseranno la galleria Bastardo (in località Roccamurata, tra Borgotaro e Ghiaie di Berceto) i treni possano arrivare fino a Borgo Val di Taro e non fermarsi a Pontremoli, come attualmente previsto, in modo da accorciare il tratto del trasporto con navetta bus, evitando il percorso in autostrada e riducendo i tempi di spostamento dei pendolari lavoratori e studenti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 6/12/2021 h 12:01 - Riproduzione riservata