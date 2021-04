Emilia Romagna: Corsini, linea Bologna-Padova vedrà intervento di RFI per migliorare struttura e servizi

(FERPRESS) – Bologna, 14 APR – La linea ferroviaria Bologna-Padova vedrà un intervento di Rfi per migliorare la struttura e i servizi, sia passeggeri sia merci.

Lo ha detto l’assessore Andrea Corsini (Mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio) rispondendo a un’interrogazione della consigliera Valentina Castaldini (Forza Italia). L’assessore ha fornito le spiegazioni in commissione Territorio, ambiente e mobilità, presieduta dalla vice presidente Nadia Rossi.

