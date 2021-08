Emilia Romagna: Corsini, da Pnrr 58 mln per elettrificare corridoio Parma-Suzzara e 21 mln per acquisto di nuovi treni

(FERPRESS) – Bologna, 6 AGO – Manca poco e la rete ferroviaria dell’Emilia-Romagna sarà tutta a trazione elettrica. Il prossimo passo è l’elettrificazione del corridoio Parma-Suzzara entro il 2024, che sarà realizzato grazie a 58 milioni di euro che il Pnrr – Piano nazionale di ripresa e resilienza – ha assegnato all’Emilia-Romagna.

