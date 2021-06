Emilia Romagna: Castaldini (Fi), rimborsare a studenti abbonamenti trasporti non utilizzati causa Covid

(FERPRESS) – Bologna, 16 GIU – Sollecitare il governo perché anche per l’anno scolastico 2020/2021 sia previsto un rimborso degli abbonamenti non fruiti dagli studenti.

A chiederlo, in un’interrogazione trattata nell’odierna sessione di lavoro della Commissione ambiente, Territorio e mobilità presieduta da Stefano Caliandro, è la consigliera Valentina Castaldini (Forza Italia), che ricorda come “nell’anno scolastico 2020/2021 gran parte degli studenti non ha potuto fruire dell’abbonamento ai trasporti pubblici locali nel periodo 3 Novembre 2020–18 gennaio 2021 e 3 Marzo 2021–12 Aprile 2021: infatti, i protocolli e la normativa imponevano, in caso di focolai a scuola, la sospensione dell’attività in presenza e quindi diverse classi hanno svolto ulteriori periodi di Didattica a distanza obbligatoria e almeno il 40% dell’attività didattica è stata svolta in modalità didattica a distanza”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 16/6/2021 h 15:16 - Riproduzione riservata