Emilia Romagna: Castaldini (Fi), necessario riorganizzare servizio di trasporto pubblico locale

(FERPRESS) – Bologna, 9 NOV – “Utilizzare questo periodo in cui la pressione sul trasporto pubblico locale è minore per riorganizzare il servizio”.

La consigliera Valentina Castaldini di Forza Italia, con una risoluzione rivolta al governo regionale, chiede, in particolare, che quando verrà riavviata l’attività scolastica in presenza sia garantito “il pieno rispetto dei distanziamenti sui mezzi di trasporto e delle basilari regole per prevenire i contagi da Covid-19”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 9/11/2020 h 12:26 - Riproduzione riservata