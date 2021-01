Emilia Romagna: Castaldini (Fi), includere il territorio comunale in Zona logistica semplificata

(FERPRESS) – Bologna, 13 GEN – Includere l’area di Ferrara tra le Zone logistiche semplificate (Zls) con opportunità di agevolazioni e semplificazioni fiscali e burocratiche per le imprese del territorio, ad oggi esclusa dalla proposta dell’assessore Corsini. Lo chiede Valentina Castaldini di Forza Italia, che in Commissione Politiche economiche (presieduta da Manuela Rontini) ha sollecitato la Giunta ad avviare un confronto con il Comune di Ferrara per riconsiderare l’inclusione dell’area ferrarese nella Zls.

13/1/2021