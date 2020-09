Emilia Romagna: Bonaccini a Bologna, coniugare le ragioni dello sviluppo e della crescita con quelle dell’ambiente

(FERPRESS) – Bologna, 28 SET – Mobilità sostenibile, sanità, digitale, Appennino. Per una ripartenza capace di coniugare le ragioni della crescita con quelle dell’ambiente.

Sono alcuni dei temi al centro della giornata bolognese della Giunta regionale guidata da Stefano Bonaccini. Solo il primo di due appuntamenti nella Città Metropolitana – il secondo in programma il 9 novembre – nell’ambito del viaggio che sta toccando tutti i territori. Un tour di confronto e di proposte con amministratori locali, forze economiche e sociali, superata la fase più dura dell’emergenza Covid e pur con la lotta al virus che prosegue.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it