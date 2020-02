Emergenza Coronavirus: Rfi, Stupore per parole NTV-Italo. Loro offerta confermata

(FERPRESS) – Roma, 24 FEB – “Destano estremo stupore le affermazioni di Italo-NTV nei confronti di RFI. Così una nota di RFI che prosegue: “Rete Ferroviaria Italiana nel pomeriggio ha incontrato i rappresentanti delle imprese ferroviarie, tra cui Italo-NTV, per definire l’offerta per i servizi di trasporto ferroviario di domani, in relazione ai viaggiatori previsti a bordo dalle stesse imprese.

Dopo aver proposto una riduzione dell’offerta commerciale ed ascoltate le esigenze delle varie imprese ferroviarie, RFI con pieno spirito collaborativo è andata incontro alle loro richieste e, nello specifico, per Italo-NTV ha risposto positivamente alla richiesta di confermare l’intera offerta prevista per domani.

RFI non comprende, pertanto, l’ingiustificato attacco di Italo-NTV, anche perché assolutamente non coerente con l’andamento della riunione e con le decisioni prese.

Rete Ferroviaria Italiana ricorda quanto sia importante, in momenti come questi, la piena e fattiva collaborazione tra tutti gli attori, in un’ottica di sistema Paese”.

