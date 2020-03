Emergenza Coronavirus: ASSARMATORI, intervenire subito su tutte le tasse portuali

(FERPRESS) – Roma, 4 MAR – Immediato avvio di una chiara e puntuale azione anche per vie diplomatiche nei confronti di tutti i Paesi che stanno adottando misure che danneggiano l’industria, il turismo e l’occupazione italiana; contemporaneamente adozione di misure di contenimento dei danni all’economia che consentano di difendere i volumi di traffico nei nostri porti: fra queste misure spiccano la sospensione della cosiddetta Tassa di ancoraggio e dell’eventuale Sovrattassa per le merci in coperta, tributi che vengono pagati in ragione della stazza della nave e non in rapporto al carico trasportato.

Pubblicato da COM il: 4/3/2020 h 08:45 - Riproduzione riservata