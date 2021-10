Emendamenti taxi e ncc decreto infrastrutture: Uiltrasporti, grave attacco alla legalità nel settore

(FERPRESS) – Roma, 19 OTT – “Continuano i tentativi di alcuni gruppi parlamentari di scardinare la L. 21/1992 che disciplina l’attività degli autoservizi pubblici non di linea. Questa volta, tramite la presentazione di alcuni emendamenti al Decreto Infrastrutture, si tenta di alleggerire le sanzioni per gli abusivi totali tramite la modifica dell’art. 85 del Codice della Strada, permettendo così alle piattaforme tecnologiche, alcune delle quali sono multinazionali estere che fanno profitti in Italia e trasferiscono gli utili nei paradisi fiscali, di svolgere la propria azione di intermediazione indipendentemente dalla differenza di classificazione operativa esistente tra il settore taxi ed il noleggio con conducente NCC” . Così il Segretario Generale Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi e il Segretario Nazionale, Marco Verzari in una nota.

Pubblicato da COM il: 19/10/2021 h 15:41 - Riproduzione riservata