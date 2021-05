Elbana di Navigazione si affida al gruppo IB per la digitalizzazione dei processi di gestione della flotta

(FERPRESS) – Roma, 10 MAG – La compagnia Elbana di Navigazione ha riconfermato la sua fiducia nel gruppo IB con l’obiettivo di digitalizzare i processi di gestione operativa della flotta, attraverso l’impiego della tecnologia sviluppata dalla società di Rapallo; recentemente acquisita dal gruppo norvegese Arribatec.

La collaborazione tra Elbana e IB è ormai decennale; quando la compagnia di navigazione toscana scelse InfoSHIP per gestire la manutenzione degli asset di bordo dell’intera flotta e il processo di approvvigionamento delle sue cinque navi chimichiere.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it