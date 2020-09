Egitto: consorzio egiziano-cinese ha vinto gara per progettare, finanziare e gestire un treno AV che collega Ain Sokhna e Alamein City

(FERPRESS) – Roma, 7 SET – Un consorzio egiziano-cinese ha vinto una gara d’appalto per progettare, finanziare e gestire un treno ad alta velocità che collega Ain Sokhna e Alamein City, lo riferiscono i media locali che citano una fonte anonima a conoscenza della questione.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it