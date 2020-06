ECSA: ok a conclusioni del Consiglio sul settore dei trasporti per via navigabile dell’UE

(FERPRESS) – Roma, 9 GIU – Il 5 giugno, il Consiglio dei ministri dei trasporti ha adottato le sue conclusioni su “Settore dei trasporti per vie navigabili dell’UE – Prospettive future: verso un settore dei trasporti per vie navigabili dell’UE neutro in termini di emissioni di Co2, senza incidenti, automatizzato e competitivo”. Questa decisione conferma la Dichiarazione di Opatija adottata a livello politico l’11 marzo 2020 . La notizia diffusa tramite comunicato stampa della stessa ECSA, The European Community Shipowners’ Associations.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 9/6/2020 h 14:43 - Riproduzione riservata