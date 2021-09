ECSA: Fabrizio Vettosi, Consigliere Confitarma, nominato presidente del Gruppo di Lavoro Shipping Finance

(FERPRESS) – Roma, 6 SET – Il Board dell’Ecsa ha approvato la nomina di Fabrizio Vettosi, Consigliere Confitarma, a presidente del Gruppo di Lavoro Shipping Finance. Marjolein Van Noort, Senior policy advisor della Royal Association of Netherlands Shipowners e Coordinator di ENMC – European Network of Maritime Clusters, è stata nominata Vice presidente del Gruppo.

