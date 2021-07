ECSA ed ETF accolgono con favore la decisione dell’OMS di dare priorità alla vaccinazione dei marittimi

(FERPRESS) – Roma, 28 LUG – ECSA e ETF accolgono con favore la decisione dell’Organizzazione mondiale della sanità di includere i marittimi tra le categorie alle quali dovrebbe essere data la priorità per la vaccinazione contro il Covid-19 in caso di forniture limitate.

Il 16 luglio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida per la roadmap vaccinale dell’organizzazione al fine di fornire un quadro per le priorità generali del programma, elencando i marittimi imbarcati sulle navi da carico come un key group a cui dovrebbe essere data priorità in caso di forniture limitate di vaccini.

