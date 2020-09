eCooltra rinnova la sua fiducia nella Città di Roma e rilancia con nuovi investimenti per il 2021 in Italia

(FERPRESS) – Roma, 1 SET – Cooltra Group, leader nelle soluzioni di mobilità sostenibile su due ruote in Europa, alla luce del recente abbandono del più importante competitor nella Città di Roma e dopo i sacrifici dovuti al crollo fisiologico dei noleggi nel periodo di Covid, ha registrato un brillante ritorno all’utilizzo del servizio con più di 2.500 noleggi giornalieri (con punte di 3.000 noleggi al giorno) percorrendo oltre 37.500 km al giorno a emissioni zero.

[d]Inoltre – riferisce una nota dell’azienda – a conferma della seria intenzione di continuare a fornire il servizio nella Capitale, rilancia con nuovi investimenti per il 2021 in Italia che saranno annunciati entro la fine dell’anno.

“L’amministrazione della Città di Roma e i romani, dal 2017 anno del nostro arrivo fino ad oggi, hanno riposto in eCooltra tutta la loro fiducia attribuendoci il grande riconoscimento di primo servizio privato in sharing alternativo ed intermodale al trasporto pubblico per gli spostamenti in città. Una fiducia, fatta di numeri e di lavoro quotidiano, che anche nel post-Covid eCooltra non tradisce e rinnova la forte volontà a rimanere sul territorio e continuare ad investire nel prossimo futuro…Roma non è stata costruita in un giorno! “, afferma Timo Buetefisch, CEO e co-fondatore del Gruppo Cooltra.

“Abbiamo trascorso dei mesi molto difficili durante il lockdown e nelle fasi successive, ma non abbiamo mai voluto sospendere il servizio contribuendo ad infondere un messaggio di presenza e di utilità del servizio anche nella condizione di mobilità limitata solo ad urgenze. Oggi abbiamo ripreso a crescere, registrando un costante aumento dei noleggi in coerenza con le esigenze di mobilità degli abitanti. In un momento di grandi cambiamenti per la mobilità privata, abbiamo cercato di trasformare il forte disagio della più grande pandemia mondiale, in una opportunità per il nostro servizio di sharing e questo grazie alla fiducia di Roma e dei romani”, afferma Oriol Marimon, CEO di eCooltra.

Pubblicato da COM il: 1/9/2020 h 13:17