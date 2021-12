Ecomobilità: Autobus ad idrogeno a Firenze, Lucca e Prato, dal Pnrr 64milioni

(FERPRESS) – Firenze, 16 DIC – Accelerata sui bus a idrogeno ed elettrici. Secondo il nuovo decreto proposto ieri nella conferenza stato regione, dal Pnrr arrivano 64 milioni di euro per Firenze, Lucca e Prato per l’acquisto di mezzi ecologici entro il 30 giugno del 2026. Le risorse del Pnrr sono assegnate ai comuni capoluogo di Città metropolitana e ai Comuni con più elevato tasso di inquinamento da Pm10 e biossido di azoto. Nel dettaglio i 64milioni destinati alla Toscana serviranno per l’acquisto di 89 mezzi totali di cui 68 a Firenze (48,5 milioni di euro), 10 a Lucca (7,5milioni di euro), 11 a Prato (oltre 8milioni).

Pubblicato da Giulia Riva il: 16/12/2021 h 16:27