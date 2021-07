Eco Catania: battezzato il quinto gigante green del Gruppo Grimaldi

(FERPRESS) – Catania, 9 LUG – Presso il porto di Catania si è tenuta la cerimonia di battesimo della Eco Catania, la nuova unità ro-ro (dedicata al trasporto marittimo di merci rotabili) consegnata al Gruppo Grimaldi agli inizi di giugno. Si tratta della quinta di 12 navi ibride della innovativa classe GG5G (Grimaldi Green 5th Generation) ordinate dalla compagnia ai cantieri cinesi Jinling di Nanjing.

